Тюменские производители продуктов питания отправятся в Болгарию на Международную выставку

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-01T15:08:11+03:00

Участие тюменцев в INTERFOOD & DRINK пройдёт в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

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Делегация Тюменской области примет участие в Международной выставке пищевой индустрии INTERFOOD & DRINK, которая пройдёт в городе София (Болгария) с 6 по 9 ноября. Тюменцы отправятся на мероприятие в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, тюменские предприниматели представят товары вместе с 1,2 тысячей компаниями со всего мира.

В выставочном комплексе InterExpo Center для делегации Тюменской области построят общий коллективный стенд. Причём у каждой компании будет отдельная информационная стойка с фирменным логотипом.

Мероприятие представляет собой передовую бизнес-площадку для обмена опытом и инновационными подходами в производственных процессах, участия в конференциях, конкурсах, презентациях, семинарах и деловых встречах. Планируется, что стенды участников посетят почти 24 тысячи гостей и покупателей, включая бизнес-делегации из Италии, Венгрии и Индии.

Среди направлений выставки:

- Продукты питания;

- Напитки;

- Пищевые добавки, эмульсии, ароматизаторы, красители, стабилизаторы, ингредиенты;

- Машины и технологии для производства и обработки, конвекционные плиты, средства для профессиональной уборки, упаковочные машины, системы розлива для очистки и обработки питьевой воды, очистки природных, технологических и сточных вод;

- Складское оборудование;

- Упаковка.

Напомним, подробности об актуальных для экспортёров мероприятиях и значимых событиях в сфере внешнеэкономической деятельности можно получить в Центре поддержки экспорта Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU