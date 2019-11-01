Тюменские производители продуктов питания отправятся в Болгарию на Международную выставку
Делегация Тюменской области примет участие в Международной выставке пищевой индустрии INTERFOOD & DRINK, которая пройдёт в городе София (Болгария) с 6 по 9 ноября. Тюменцы отправятся на мероприятие в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, тюменские предприниматели представят товары вместе с 1,2 тысячей компаниями со всего мира.
В выставочном комплексе InterExpo Center для делегации Тюменской области построят общий коллективный стенд. Причём у каждой компании будет отдельная информационная стойка с фирменным логотипом.
Мероприятие представляет собой передовую бизнес-площадку для обмена опытом и инновационными подходами в производственных процессах, участия в конференциях, конкурсах, презентациях, семинарах и деловых встречах. Планируется, что стенды участников посетят почти 24 тысячи гостей и покупателей, включая бизнес-делегации из Италии, Венгрии и Индии.
Среди направлений выставки:
- Продукты питания;
- Напитки;
- Пищевые добавки, эмульсии, ароматизаторы, красители, стабилизаторы, ингредиенты;
- Машины и технологии для производства и обработки, конвекционные плиты, средства для профессиональной уборки, упаковочные машины, системы розлива для очистки и обработки питьевой воды, очистки природных, технологических и сточных вод;
- Складское оборудование;
- Упаковка.
Напомним, подробности об актуальных для экспортёров мероприятиях и значимых событиях в сфере внешнеэкономической деятельности можно получить в Центре поддержки экспорта Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU