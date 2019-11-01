Памятник строителям, КамАЗ в доме и несчастные тюменцы: публикуем главные новости Тюмени 1 ноября 2019

СЕГОДНЯ 16:04 2019-11-01T16:04:48+03:00

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Дорогие читатели! Если вы были слишком заняты, чтобы читать новости, которые готовили для вас корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень», не беспокойтесь. Теперь мы будем подводить итоги, рассказывая вам о самых важных новостях прошедшего дня.

1. Сегодня стало известно, что на территории ТИУ должен появиться памятник строителям. Как скоро это случится – неизвестно. Дело в том, что на его возведение будут собирать деньги, как говорится, с миру по нитке.

Так, с просьбой об оказании финансовой помощи к руководителям изыскательских, проектных, строительных организаций, а также предприятий строительной индустрии обратился Союз строителей Тюменской области. Кстати, макет уже одобрен конкурсной комиссией и Главным управлением строительства региона.

На территории ТИУ должен появиться памятник строителям. Фото - ТИУ.

2. В Ишиме сегодня произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Здесь КамАЗ на полной скорости врезался в частный дом.

«Что мне делать? Дому вообще конец пришел, ремонт не поможет, а моя мама говорит, что с водителя «Волги» нечего будет взять», – сокрушается 14-летний жилец дома, который объявился в социальных сетях.

В Ишиме КамАЗ на полной скорости врезался в частный дом. Фото - соцсети.

3. Сегодня стало известно, что несмотря на то, что Тюмень – лучший город Земли, сами тюменцы не очень-то и счастливы, если быть точнее – всего лишь наполовину. Опрос соискателей провела Служба Исследований компании HeadHunter.

Жители Тюменской области оценивают свой уровень счастья на 5,3 балла из десяти. Это немного выше, чем в целом по стране (5,2 балла). Что интересно, счастливее себя чувствуют соискатели в возрасте от 55 лет – их средняя оценка оказалась на уровне 6,3 балла против 4,8 у россиян в возрасте от 18 до 24 лет.

4. Тюменцы могли бы купить себе водительские права в интернете. Но вот незадача – Тюменский суд заблокировал сайты, где занимались незаконной реализацией.

В ходе мониторинга интернета прокуратурой было выявлено 11 подобных ресурсов. Среди них сайты, где россиянам предлагали приобрести водительские удостоверения на право управления спецтехникой и водным транспортом. На нескольких площадках были готовы изготовить дубликаты водительских прав.

5. Сегодня стало известно, что в Тюменской области не зафиксировано новых случаев заболеваний с подозрением на гаффскую болезнь. Такие данные на пресс-конференции озвучила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

– Медицинскими работниками проводятся ежедневные подворные обходы жителей деревни Ачиры Тобольского района. Пациенты, поступившие в больницу с легким и средним отравлением, выписаны, – пояснила Галина Шарухо.

ИСТОЧНИК KP.RU