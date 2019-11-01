2019-11-01T15:38:05+03:00
Общество

В тюменские маршруты №36, 40, 45 и 155 внесены изменения

Некоторым автобуса добавили остановки
Вадим Бегун
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В тюменские маршруты №36, 40, 45 и 155 внесены изменения.В тюменские маршруты №36, 40, 45 и 155 внесены изменения.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени изменятся схемы муниципальных маршрутов регулярных перевозок №36, 40, 45 и 155. Об этом предупреждает МКУ «Тюменьгортранс».

В схему движения 45-го маршрута, который курсирует от ЖК «Звездный городок» до улицы Созидателей, включили промежуточные остановочные пункты «Автокемпинг» и «Поворот на больничный комплекс «Нефтяник» (по направлению движения в сторону улицы Федюнинского).

Движение автобуса 155-го маршрута «Областная библиотека – с/о «Строитель» теперь будет начинаться от остановочного пункта «СК «Здоровье». Также в схемы движения маршрутов №36 «Центральный рынок – с/о «Лаванда» и № 40 «ДК «Орфей» – з-д Нефтемаш» включили промежуточные остановки «улица Омутинская» (в прямом и обратном направлении).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте «Тюменьгортранса», в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», а также по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU

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