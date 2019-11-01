2019-11-01T14:16:32+03:00
Общество

На канале «Тюменское время» отобрали двух кандидатов в телеведущие

Шоу не обошлось без неприятного инцидента
Вадим Бегун
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На канале «Тюменское время» отобрали двух кандидатов в телеведущие. Фото - Данил Патлин.На канале «Тюменское время» отобрали двух кандидатов в телеведущие. Фото - Данил Патлин.
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Шоу «Битва за эфир» на канале «Тюменское время» продолжается. Вчера жюри отобрало двух кандидатов в телеведущие.

Вторая группа ребят вчера проходила испытания, благодаря которым члены жюри узнали, насколько подходит ли тот или иной человек на роль телеведущего. Участники подготовили запись блиц-опроса жителей города на свободную тему.

Победителем этого этапа стал Данил Патлин: он держался уверенно и правильно подобрал респондентов. Однако не обошлось без замечаний. Так, у жюри создалось ощущение, что самому молодому человеку вопрос был не очень интересен.

Одна из участниц шоу Татьяна Красько выбрала «опасную» тему и неудачно поставила вопрос. По мнению членов жюри, все ответы получились однотипными и неправдивыми. Другая потенциальная телеведущая Амита Камбоджа не смогла коротко и четко формулировать вопросы.

Алина Журавко была неточна в своих выводах. Так, девушка выясняла отношение к штрафам за ношение натурального меха, а в выводе почему-то прозвучало, что тюменцы стеснительные. Еще одна участница Ольга Бурматова слишком сложно формулировала свою речь.

Как известно, зрителям можно было оставить кого-то из участников в «игре». Интересно, что за Татьяну Красько голоса так и сыпались. Позже выяснилось, что ее супруг просил голосовать за нее своих друзей. В итоге девушка сама решила сойти с дистанции. В итоге шанс от зрителей получила Ольга Бурматова.

Сегодня перед жюри предстанут ребята из группы № 3, которым предстоит найти в интернете видеоролик, который, по их мнению, заинтересует зрителей программы «Утро с Вами», а затем написать к нему подводку и закадровый текст. Не пропустите: шоу начинается в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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