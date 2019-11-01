Условный срок получил тюменец, «заминировавший» мост через реку Тобол
В Тюменской области вынесен приговор в отношении мужчины, обвиняемого в совершении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве моста через реку Тобол. Местный житель звонил в экстренную службу из хулиганских побуждений.
– Пьяный житель села Яр Тюменского района в мае этого года из хулиганских побуждений три раза позвонил в экстренную службу «112». Мужчина солгал дежурившему оператору, что на железнодорожном мосту через реку Тобол может произойти взрыв. После сообщения о возможной угрозе взрыва полицейские выехали на место, однако никакого взрывного устройства там не обнаружили, – рассказали в пресс-службе Тюменского районного суда.
Подсудимый признал свою вину в совершенном преступлении в полном объеме и раскаялся в содеянном. Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года. Приговор уже вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU