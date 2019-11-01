2019-11-01T15:02:03+03:00
Происшествия

Условный срок получил тюменец, «заминировавший» мост через реку Тобол

Мужчина звонил на «112» из хулиганских побуждений
Вадим Бегун
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Тюменец пошутил о взрыве на мосту. Фото - pixabay.com.Тюменец пошутил о взрыве на мосту. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области вынесен приговор в отношении мужчины, обвиняемого в совершении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве моста через реку Тобол. Местный житель звонил в экстренную службу из хулиганских побуждений.

– Пьяный житель села Яр Тюменского района в мае этого года из хулиганских побуждений три раза позвонил в экстренную службу «112». Мужчина солгал дежурившему оператору, что на железнодорожном мосту через реку Тобол может произойти взрыв. После сообщения о возможной угрозе взрыва полицейские выехали на место, однако никакого взрывного устройства там не обнаружили, – рассказали в пресс-службе Тюменского районного суда.

Подсудимый признал свою вину в совершенном преступлении в полном объеме и раскаялся в содеянном. Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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