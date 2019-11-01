В Тюменской области заработала платформа для онлайн-опросов «Советник Губернатора»
Новая платформа для онлайн-опросов «Советник Губернатора» появилась в Тюменской области. Об этом на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники» сообщил глава региона Александр Моор. Губернатор призвал тюменцев зарегистрироваться на сайте проекта советникгубернатора.рф и стать частью большого открытого сообщества.
- Интернет-технологии помогают нам быть ближе друг к другу, быстро обмениваться мнениями и идеями. Мы создали платформу онлайн-опросов, где каждый сможет принять участие в обсуждении региональных проектов и вопросов, важных для всех нас. Я уверен, что в сообщество войдут тысячи активных жителей Тюменской области, - написал Александр Моор.
По словам губернатора, недавно была проведена серия фокус-групп, на которой спрашивали, почему молодые люди откладывают рождение детей? Что помогает или мешает им быть счастливыми родителями? Как материнство влияет на жизнь женщины и семьи? Было названо много факторов.
- Примите участие в опросе и помогите выделить главные из них, - подчеркнул губернатор.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
- Зарегистрироваться (полученные данные используются обобщённо, анонимность гарантируется);
- Пройти онлайн-опрос. Он состоит из нескольких частей. Можно выбрать одну или ответить на все вопросы;
- Получить результат на почту. После обработки всех анкет итоговый результат придёт к вам на почту, если вы подпишитесь на рассылку.
ИСТОЧНИК KP.RU