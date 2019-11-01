Жители Тюменской области счастливы лишь наполовину

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-01T12:59:53+03:00

Однако этот показатель чуть выше, чем в целом по стране

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Жители Тюменской области оценивают свой уровень счастья на 5,3 балла из десяти. Это немного выше, чем в целом по стране (5,2 балла). Опрос соискателей провела Служба Исследований компании HeadHunter.

– Интересно, что максимальный балл почти никто не поставил: счастливее других себя чувствуют жители соседнего Ханты-Мансийского автономного округа, но и там средняя оценка составила лишь 6,3 балла. Наименее счастливы респонденты из Ставропольского края (4,5 балла). А вот в Свердловской области, к примеру, уровень счастья оценили на 5,3 балла, – рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Что интересно, счастливее себя чувствуют соискатели в возрасте от 55 лет – их средняя оценка оказалась на уровне 6,3 балла против 4,8 у россиян в возрасте от 18 до 24 лет. К тому же, на целых 0,5 баллов счастливее себя чувствуют люди, у которых есть работа, нежели те, кто обречен перебиваться случайными заработками.

ИСТОЧНИК KP.RU