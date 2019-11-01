Пять человек, в том числе трехлетний малыш, пострадали в ДТП в Ялуторовском районе

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-01T12:31:49+03:00

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Накануне, 31 октября, сразу пять человек пострадали в ДТП, которое произошло в Ялуторовском районе. В четвертом часу дня на 23-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково столкнулись автомобили «Шевроле Нива» и «Хендай Солярис».

– По предварительным данным, водители двигались во встречном направлении и не смогли выдержать безопасную скорость. В результате дорожного инцидента 37-летний водитель «Нивы» и его пассажиры, 34-летняя девушка, трехлетний мальчик и 13-летняя девочка, госпитализированы в больницу Ялуторовска. 59-летний водитель «Хендая» также был направлен в больницу с травмой ноги, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве рассказали об еще одном вчерашнем ДТП, которое произошло в восьмом часу утра на шестом километре автодороги Ишим-Бердюжье. Здесь иномарка опрокинулась в кювет. 28-летний водитель «Тойоты Камри» не справился с управлением и скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU