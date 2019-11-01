2019-11-01T11:58:21+03:00
Происшествия

Упал и скончался: ранее судимый тюменец зарезал своего друга в подъезде

Мужчина скрылся с места происшествия, но полицейские все равно его нашли
Вадим Бегун
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Тюменец убил друга в подъезде. Фото - pixabay.comТюменец убил друга в подъезде. Фото - pixabay.com
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В Тюмени предъявлено обвинение 44-летнему местному жителю. В ночь с 30 на 31 октября он убил своего товарища.

– Инцидент между обвиняемым и его знакомым произошел в подъезде дома по улице Пермякова. В ходе ссоры мужчина ударил потерпевшего ножом в грудь. Тот смог выйти из подъезда на улицу, однако уже там упал на землю и скончался от полученного ранения. Тюменец же скрылся с места преступления, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Спустя некоторое время злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичного особо тяжкого преступления 44-летний мужчина. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящие время следователи проводят необходимый комплекс действий для того, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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