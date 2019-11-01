Улицу Декабристов в Тюмени закроют на девять дней

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-01T15:51:54+03:00

В Тюмени на время закроют улицу Декабристов. Фото - 2Гис.

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В Тюмени на время перекроют улицу Декабристов. Объехать закрытый участок можно по трем улицам.

– В связи с выполнением работ по реконструкции водопроводной сети будет прекращено движение транспорта по автомобильной дороге улицы Декабристов в районе дома № 85 с 11 по 20 ноября, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU