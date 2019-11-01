Улицу Декабристов в Тюмени закроют на девять дней
Горожанам показали пути объезда [СХЕМА]
В Тюмени на время закроют улицу Декабристов. Фото - 2Гис.
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В Тюмени на время перекроют улицу Декабристов. Объехать закрытый участок можно по трем улицам.
– В связи с выполнением работ по реконструкции водопроводной сети будет прекращено движение транспорта по автомобильной дороге улицы Декабристов в районе дома № 85 с 11 по 20 ноября, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
ИСТОЧНИК KP.RU