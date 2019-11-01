В Тюмени почти двести единиц спецтехники будет убирать мусор в праздничные дни

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-01T11:33:35+03:00

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Горожанам не стоит переживать, что их дворы в праздничные дни погрязнут в мусоре. С сегодняшнего дня, 1 ноября, по 4 ноября все экипажи спецтехнихи системы обращения с отходами в Тюменской будут работать в соответствии с установленными графиками. Всего на линии выйдут 160 единиц транспорта.

– Чистота и порядок во дворах – это каждодневный труд нескольких сотен людей. Незначительные корректировки в графиках движения мусоровозов возможны из-за сложных погодных условий. Как мы видим, сейчас на дорогах затруднено движение, некоторые контейнерные площадки еще не успели очистить от снега, это затрудняет необходимые манипуляции с контейнерами, – говорит руководитель ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

По ее словам, многие автолюбители в такую погоду ездят на общественном транспорте, оставляя машины дома. Однако это обстоятельство зачастую усложняет доступ во дворы многоквартирных домов.

По любым вопросам, связанным с вывозом твердых коммунальных отходов, можно обратиться на горячую линию компании с 7.00 до 22.00 часов ежедневно по номеру телефона 8 (800) 250-73-26.

ИСТОЧНИК KP.RU