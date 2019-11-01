Два человека погибли в жутком ДТП на тюменской трассе
На трассе Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск накануне, 31 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По словам очевидцев, легковой автомобиль буквально разорвало на части от удара.
– Столкнулись автомобиль ВАЗ 21150 и большегруз «Вольво». По предварительным данным, водитель отечественной легковушки не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что в результате дорожного инцидента от полученных травм еще до приезда скорой помощи скончались водитель ВАЗ и его пассажир. В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливаются, передает «МегаТюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU