2019-11-01T09:49:01+03:00
Происшествия

Два человека погибли в жутком ДТП на тюменской трассе

Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются
Вадим Бегун
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Тюменцы погибли в жутком ДТП. Фото - "ЧС Тобольск".Тюменцы погибли в жутком ДТП. Фото - "ЧС Тобольск".
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На трассе ТюменьТобольск – Ханты-Мансийск накануне, 31 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По словам очевидцев, легковой автомобиль буквально разорвало на части от удара.

– Столкнулись автомобиль ВАЗ 21150 и большегруз «Вольво». По предварительным данным, водитель отечественной легковушки не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в результате дорожного инцидента от полученных травм еще до приезда скорой помощи скончались водитель ВАЗ и его пассажир. В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливаются, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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