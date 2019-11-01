Тюменцев просят помочь деньгами на возведение памятника строителям

СЕГОДНЯ 09:20 2019-11-01T09:25:33+03:00

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В Тюмени установят памятник строителям. Правда, точная дата пока неизвестна: на его возведение нужно еще собрать деньги.

С просьбой об оказании помощи по возведению памятника к руководителям изыскательских, проектных, строительных организаций, а также предприятий строительной индустрии обратился Союз строителей Тюменской области.

– Желание воздать должное труду и профессии строителя появилось давно. На праздновании Дня строителя в прошлом году было единогласно поддержано предложение о создании памятника строителям. Макет уже одобрен конкурсной комиссией и Главным управлением строительства региона, – сообщили в пресс-службе ТИУ, на территории которого, кстати, и будет установлен постамент.

Подробней о том, куда направлять добровольные пожертвования, можно узнать здесь. Предложения по реализации проекта следует направлять на адрес электронной почты Союза строителей Тюменской области ssto_2004@rambler.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU