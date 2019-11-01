2019-11-01T10:17:08+03:00
Общество

Тюменский суд заблокировал доступ к сайтам, где продавали водительские права

Тобольским прокурорам не понравилась информация в интернете
Вадим Бегун
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Тюменский суд удалил сайты с запрещенной информацией. Фото - pixabay.com.Тюменский суд удалил сайты с запрещенной информацией. Фото - pixabay.com.
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Центральный районный суд Тюмени заблокировал доступ россиян к сайтам, где можно было обзавестись водительскими правами. «Опасные» интернет-ресурсы выявили тобольские прокуроры.

В ходе мониторинга интернета было выявлено 11 подобных ресурсов. Среди них сайты, где россиянам предлагали приобрести водительские удостоверения на право управления спецтехникой и водным транспортом. На нескольких площадках были готовы изготовить дубликаты водительских прав: это когда в удостоверениях указываются настоящие данные владельцев, а фото используется клиентов, которые ранее были лишены водительских прав за нарушения правил дорожного движения.

– Федеральный закон «Об информации» запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность. Как известно, как раз за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В связи с этим в Центральный районный суд Тюмени были направлены административные исковые заявления о признании этой информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд требования ведомства удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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