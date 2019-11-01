Режим для самозанятых введут в Тюменской области с 1 января

СЕГОДНЯ 08:56 2019-11-01T08:56:50+03:00

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В Тюменской области с первого января 2020 года введут режим для самозанятых. Платить новый налог можно безо всякой отчетности.

Как стало известно, тюменцам зарегистрироваться в качестве самозанятых можно в мобильном приложении Федеральной налоговой службы «Мой налог». Сделать это могут те, кто не имеет работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Что важно, платить налог можно безо всякой отчетности.

Для тех, кто оказывает услуги гражданам, ставка составляет 4 процента от дохода. Для работающих с индивидуальными предпринимателями и компаниями – шесть.

Уже есть информация, какие бизнесы чаще всего регистрируют россияне через мобильное приложение: это перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU