2019-11-01T08:56:50+03:00
Общество

Режим для самозанятых введут в Тюменской области с 1 января

Эксперимент был признан успешным
Вадим Бегун
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У самозанятых тюменцев появится свой налог.У самозанятых тюменцев появится свой налог.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области с первого января 2020 года введут режим для самозанятых. Платить новый налог можно безо всякой отчетности.

Как стало известно, тюменцам зарегистрироваться в качестве самозанятых можно в мобильном приложении Федеральной налоговой службы «Мой налог». Сделать это могут те, кто не имеет работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Что важно, платить налог можно безо всякой отчетности.

Для тех, кто оказывает услуги гражданам, ставка составляет 4 процента от дохода. Для работающих с индивидуальными предпринимателями и компаниями – шесть.

Уже есть информация, какие бизнесы чаще всего регистрируют россияне через мобильное приложение: это перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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