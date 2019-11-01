Тюменцы слепят пельмени, хинкали и манты ко Дню народного единства

СЕГОДНЯ 08:33 2019-11-01T08:33:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени сегодня, 1 ноября, пройдет бесплатный кулинарный мастер-класс, приуроченный ко Дню народного единства. Свои силы в изготовлении пельменей, мантов и хинкали сможет попробовать любой желающий. В этом им помогут опытные повара.

– Мы решили провести такой мастер-класс, потому что среди традиционных кухонь разных народов, проживающих на территории России, есть очень похожие блюда. Это лишний раз подчеркивает, что наша страна – одна большая семья, и несмотря на то, что у каждой национальности свои культурные особенности, мы вместе. Ну а где, как ни за праздничным столом принято отмечать семейные праздники? – говорят организаторы.

Мероприятие состоится в фуд-маркете «Заречный», который находится на улице Эрвье, 22, с 16.00 до 18.00. Всего за два часа горожане не только узнают секреты приготовления этих блюд от профессионалов, но и попробуют результат своего труда.

ИСТОЧНИК KP.RU