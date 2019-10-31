СЕГОДНЯ 21:04 2019-10-31T21:04:25+03:00

До 2024 года в Тюменской области планируется построить 58 школ и 60 детских садов Фото: Татьяна Коркина

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Более 11 миллионов квадратных метров жилья планируется ввести в Тюменской области до 2024 года. По словам заместителя губернатора, начальника главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова, одна из приоритетных задач до 2024 года – ежегодный ввод не менее 1 квадратного метра жилья на каждого жителя юга области.

– До 2024 года планируется ввести более 11 миллионов квадратных метров жилья, из них: 7 млн. кв.м. многоквартирной жилой застройки, и около 4 млн кв.м. индивидуальной жилой застройки, - отметил Сергей Шустов на вводной сессии 30 октября IV Международной выставки уникального и высотного строительства «100+ Forum Russia» в Екатеринбурге.

Сегодня в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Тюменской области строится 199 домов общей площадью 2454 тыс. кв. м. Особенно важно не просто обеспечить жителей региона квадратными метрами, но и создавать в будущих жилых районах объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. До 2024 года в Тюменской области планируется построить 58 школ и 60 детских садов.

Открывая пленарное заседание форума «100+» министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев отметил, что для городов будущего важно сочетать в себе развитую социальную и транспортную инфраструктуры, безопасность, благоустройство и новые технологии. По его словам, формирование комфортной городской среды – одно из ключевых направлений национального проекта «Жильё и городская среда».

- Перед нами стоит задача не просто обеспечить людей квадратными метрами, парками и коммунальными услугами, наша общая задача – сделать жизнь в наших городах безопасной, комфортной и интересной, - отметил Владимир Якушев.

ИСТОЧНИК KP.RU