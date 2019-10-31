2019-10-31T20:22:01+03:00
Общество

Студенты из пяти вузов представят Тюменскую область на Всероссийской премии «Студент года – 2019»

Она состоится в середине ноября в Ростове-на-Дону
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Студенческий совет Тюменской областиФото: Студенческий совет Тюменской области
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Студенты из пяти вузов региона представят Тюменскую область на Всероссийской премии «Студент года – 2019», которая пройдёт в Ростове-на-Дону с 14 по 18 ноября. Как сообщили в областном Студенческом совете, на Всероссийском этапе студенты со всей страны пройдут конкурсные программы в каждой из номинаций. По их итогам определят победителей в каждой из них и объявят победителя главной номинации – «Студент года-2019».

В номинации «Интеллект года» Тюменскую область представят: обладательница Гран-при на региональном этапе премии Анастасия Кондращенко из Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова (филиал) ТюмГУ. В номинации «Иностранный студент года» поборется Ахлиддин Маджидов из ГАУ Северного Зауралья; в «Творческой личности года» - Варвара Хлюстина, ТюмГУ; в номинации «Общественник года» - Ксения Оплетаева, ТИУ; в «Старосте года» - Анна Безбородова, ГАУ Северного Зауралья. На победу в номинации «Спортсмен года» нацелена Камилла Завгородняя из ТюмГУ, в номинации «Председатель студенческого совета года» - Данил Топкасов, ТюмГУ.

Четыре объединения Тюменской области представят себя в коллективных номинациях. В номинации «Юридическая клиника года» - Объединенная профсоюзная организация ТИУ, в номинации «Студенческое СМИ года» — медиацентр «INMEDIA», ТИУ, в «Творческом клубе года» — Театральная студия «Лечу» Тюменского ГМУ и в «Экологическом объединение года» — «green_TIU», ТИУ.

Отметим, что региональный этап проекта проводил Студенческий совет Тюменской области и Российский союз молодежи. Подробную информацию можно узнать в официальной группе ВКонтакте Студенческого совета Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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