Тюменскую область назвали примером для России по вовлечению НКО в исполнение нацпроектов

СЕГОДНЯ 20:11 2019-10-31T20:11:52+03:00

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Тюменская область – территория, где грамотно подходят к теме вовлечения гражданских активистов в воплощение национальных проектов в жизнь. Такое мнение выразила председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова на итоговом форуме «Сообщество».

По её словам, в нашем регионе проводятся целые стратегические сессии – для того, чтобы понять, каким образом ресурсы гражданского общества, НКО и бизнеса можно подключить к национальным проектам на всех этапах.

- Это необходимо сделать абсолютно во всех регионах с привлечением и общественных палат, и ресурсных центров НКО. Тогда можно надеяться, что мы сможем вместе реализовать очень амбициозные задачи нацпроектов, которые перед нами поставлены, - отметила Елена Тополева-Солдунова.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», представители некоммерческого сектора Тюменской области принимают участие в работе итогового форма «Сообщество». В их числе: руководители ресурсных центров, гражданские активисты и члены Общественной палаты Тюменской области. На дискуссионных площадках форума тюменские делегаты вместе с коллегами со всей страны и федеральными чиновниками обсуждают ход реализации нацпроектов и действенные механизмы перехода гражданского общества от контроля за работой органов власти к активному участию в формировании управленческих решений.

Кроме того, Тюменская область на форуме презентовала проект председателя совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области, кандидата педагогических наук Александра Чехонина «Безопасность 0+». Инициатива тюменца - в шорт-листе всероссийского конкурса «Мой проект — моей стране!».

ИСТОЧНИК KP.RU