2019-10-31T20:02:24+03:00
Здоровье

В Нижнетавдинской больнице появился электроэнцефалограф и восемь электрокардиографов

А Тюменский областной хоспис передал больнице 11 наименований оборудования и медицинской мебели
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Нижнетавдинской больнице появился электроэнцефалограф и восемь электрокардиографовВ Нижнетавдинской больнице появился электроэнцефалограф и восемь электрокардиографовФото: Татьяна Коркина
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Более 50 жителей Нижнетавдинского района Тюменской области получили на руки электроэнцефалограмму с помощью новенького электроэнцефалографа «Нейрософт» российского производства. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, ЭЭГ-обследование необходимо для диагностики новообразований, эпилепсии, сосудистых заболеваний и последствий черепно-мозговых травм. Эти заболевания опасны, поэтому их выявление необходимо для качественного лечения.

С электроэнцефалографом, закупленным за счёт собственных средств больницы около месяца назад, работает специалист по функциональной диагностике. Он недавно прошёл специальное обучение и умеет обращаться именно с этим аппаратом. Второй специалист для замены первого пройдёт обучение в ноябре 2019.

В больнице №15 появились ещё восемь электрокардиографов «Валента», которые позволяют в автоматическом режиме передавать информацию и оперативно получать консультации тюменских кардиологов. Такими ЭКГ-аппаратами обеспечены автомобили скорой помощи и передвижной ФАП, которые выезжают в отдалённые населённые пункты.

А ещё недавно Тюменский областной хоспис передал больнице 11 наименований оборудования и медицинской мебели на сумму более 170 тысяч рублей. Это три противопролежневых матраса, каталку с гидравлическим приводом, инсуффлятор-аспиратор (откашливатель), насос для энтерального питания и другие необходимые вещи вроде туалетных кресел, стульев для ванны и т.д.

Как отметила заведующая хирургическим отделением Елена Ктиторова, больница занимает второе место по количеству коек сестринского ухода для оказания паллиативной помощи.

– У нас их 25, и они никогда не пустуют. Наши медицинские сестры делают все, чтобы обеспечить пациентам качественный уход и улучшить условиях их пребывания в больнице. Но специальные приспособления и медицинская аппаратура играют здесь не последнюю роль, - отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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