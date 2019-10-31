Тюменские гинекологи внедряют современные методы сохранения беременности

СЕГОДНЯ 19:32 2019-10-31T19:32:45+03:00

Такое лечение необходимо для продления срока гестации и сохранения беременности

Изменить размер текста: A A

Гинекологи тюменской Областной клинической больницы №2 внедряют современные методы сохранения беременности и очень точно накладывают серкляж на шейку матки при привычном невынашивании. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, операция выполняется с целью профилактики и через несколько небольших проколов в брюшной стенке, ещё до зачатия.

Врачи во время операции опоясывают шейку матки специальной мерсиленовой лентой. Таким образом они создают механическое препятствие её преждевременному раскрытию во время беременности. Лента изготовлена из биоинертных материалов, поэтому она не станет преградой для зачатий и не даст раскрыться внутреннему зеву раньше срока.

Такое лечение необходимо для продления срока гестации и сохранения беременности. Методику применяют к тем женщинам, у которых диагностирована истмико-цервикальная недостаточность. При ней из-за несостоятельности шейки матки и её раннего раскрытия происходит самопроизвольное прерывание беременности на поздних сроках или преждевременные роды.

По словам заведующего гинекологическим отделением Областной клинической больницы №2 Дениса Лапина, серкляж накладывается в области перешейка. Он не нарушает питания и иннервации шейки матки.

- Этот способ является наиболее надёжным, наименее травматичным и соответствует современному подходу к ведению и сохранению беременности, что предписано национальным проектом «Здравоохранение», - рассказал Денис Лапин.

На сегодняшний день такие операции выполнены шести тюменкам. В результате лечения одна из них успешно выносила беременность и недавно стала мамой.

ИСТОЧНИК KP.RU