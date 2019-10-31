2019-10-31T19:32:45+03:00
Здоровье

Тюменские гинекологи внедряют современные методы сохранения беременности

Такое лечение необходимо для продления срока гестации и сохранения беременности
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменские гинекологи внедряют современные методы сохранения беременностиТюменские гинекологи внедряют современные методы сохранения беременностиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Гинекологи тюменской Областной клинической больницы №2 внедряют современные методы сохранения беременности и очень точно накладывают серкляж на шейку матки при привычном невынашивании. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, операция выполняется с целью профилактики и через несколько небольших проколов в брюшной стенке, ещё до зачатия.

Врачи во время операции опоясывают шейку матки специальной мерсиленовой лентой. Таким образом они создают механическое препятствие её преждевременному раскрытию во время беременности. Лента изготовлена из биоинертных материалов, поэтому она не станет преградой для зачатий и не даст раскрыться внутреннему зеву раньше срока.

Такое лечение необходимо для продления срока гестации и сохранения беременности. Методику применяют к тем женщинам, у которых диагностирована истмико-цервикальная недостаточность. При ней из-за несостоятельности шейки матки и её раннего раскрытия происходит самопроизвольное прерывание беременности на поздних сроках или преждевременные роды.

По словам заведующего гинекологическим отделением Областной клинической больницы №2 Дениса Лапина, серкляж накладывается в области перешейка. Он не нарушает питания и иннервации шейки матки.

- Этот способ является наиболее надёжным, наименее травматичным и соответствует современному подходу к ведению и сохранению беременности, что предписано национальным проектом «Здравоохранение», - рассказал Денис Лапин.

На сегодняшний день такие операции выполнены шести тюменкам. В результате лечения одна из них успешно выносила беременность и недавно стала мамой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
До 2024 года в Тюменской области планируется построить 58 школ и 60 детских садов
Студенты из пяти вузов представят Тюменскую область на Всероссийской премии «Студент года – 2019»
Тюменскую область назвали примером для России по вовлечению НКО в исполнение нацпроектов
В Нижнетавдинской больнице появился электроэнцефалограф и восемь электрокардиографов
В Тюменской области завершился фестиваль для школьников «Билет в будущее»
Сильный снегопад, жестокое изнасилование и страшная авария: публикуем главные новости Тюмени 24 октября 2019
Будет хуже: в Тюмени ночью ожидается очень сильный снег
Бесшовный Wi-Fi на чемпионате мира по программированию предоставит МегаФон
В Исетском районе выросло производство молока, сыра и мясных полуфабрикатов
Молодой тюменец лишен свободы за пьяное ДТП на улице 50 лет Октября
В «Ночь искусств» тюменцы смогут записаться в ряды «Волонтёров культуры»
В Тюмени сотрудница выкрала из ювелирного магазина дорогие бриллианты
Финалисты областного конкурса презентуют проекты на Тюменском цифровом форуме
В Тюмени пьяный наркоман избил и изнасиловал связанную подругу
Стена рухнула на тюменского строителя: начальника признали виновным и оштрафовали
В тюменской ОКБ№2 успешно применяются мультиталоны
Спрятался на холодильнике: тюменец грабил магазин, когда нагрянули полицейские
В проекты активного долголетия Тюменской области вовлечено 170 тысяч пожилых людей
Дорожные службы Тюмени активно борются с последствиями сильного снегопада
Поспорил с другом: в Тобольске парень разбил окно автобуса камнем
Тюмень встала в девятибалльных пробках из-за снегопада
Тюменским бизнесменам расскажут, что экспорт – путь к успеху
Кредит для бизнеса под 8,5% годовых
Участники социальных осенних ярмарок проходят оздоровительные мероприятия в тюменском центре
Тюменка зарезала своего любимого кухонным ножом
Театры Тюменской области получили гранты правительства региона