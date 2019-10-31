2019-10-31T19:19:18+03:00
Общество

В Тюменской области завершился фестиваль для школьников «Билет в будущее»

Он прошёл в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области завершился фестиваль для школьников «Билет в будущее»В Тюменской области завершился фестиваль для школьников «Билет в будущее»
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Фестиваль для школьников «Билет в будущее», который прошёл в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», завершился. В течение нескольких дней, с 28 по 31 октября, ребята знакомились с востребованными профессиями, ходили на экскурсии и проходили профориентационные тестирования. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, несколько площадок были посвящены теме ИТ-технологий: «ИТ и коммуникации», «Умный город». Практические задания для этих секций подготовили специалисты департамента информатизации Тюменской области.

В направлении «ИТ и коммуникации» школьники познакомились с основами профессии «Data Scientist». Ребята должны были стать аналитиками и проанализировать результаты соцопроса с использованием инструментов, которые использует в работе Data Scientist. Другой интересной секцией стал «Умный город». Здесь участникам рассказали о профессии программиста в сфере интернета вещей. На практике ребята проанализировали работу устройства, которое меняет яркость в зависимости от уровня освещения в комнате, и самостоятельно нарисовали схему работы электронных компонентов. На протяжении всех практических занятий ребятам помогали специально обученные эксперты.

Фестиваль «Билет в будущее» прошёлв Тюмени второй год подряд. В 2018 году на площадке мероприятия собрались почти 3,8 тысяч школьников.

Отметим, что знакомство подрастающего поколения с профессиями будущего в ИТ-сфере, проведение конкурсов и соревнований в сфере ИТ направлено на создание условий для выявления, поддержки и развития талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики региона. Эти цели лежат в основе регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», реализующегося в Тюменской области в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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