2019-11-01T05:01:26+03:00
Общество

Погода на 1 ноября в Тюмени: снег на целый день

Одевайтесь потеплее: в городе резко холодает
Вадим Бегун
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В Тюмени весь день будет идти снег.В Тюмени весь день будет идти снег.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 1 ноября, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Мелкий снег будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет.

Температура воздуха ночью будет -5, -6, днем – так же. Максимальная температура в этот день – минус 4 градуса. Вечером она вновь опустится до -6. В этот день ожидается юго-западный ветер, переходящий в западный, 3-6 метров в секунду.

1 ноября отмечается день памяти святого Садока, епископа Персидского. Издавна первый день ноября считался проводами осени, встречей зимы и отмечался повсюду. Если в этот день будет холодно и пойдет снег, то весна будет поздняя и холодная, а если сегодня случится оттепель – в следующем году весна будет теплой и ранней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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