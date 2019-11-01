Тюменка всадила нож в ногу любимого во время застолья

СЕГОДНЯ 05:41 2019-11-01T05:41:09+03:00

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В голышмановскую полицию обратился 47-летний мужчина, который сообщил, что сожительница ранила его в ногу ножом так, что его пришлось везти в больницу. Полицейские тут же выехали на место кровавых разборок между парой, что выяснить все обстоятельства произошедшего.

– Ссора между сожителями произошла в процессе совместного распития спиртных напитков. В результате конфликта подозреваемая схватила нож и нанесла потерпевшему удар в ногу, причинив ему легкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области, добавив, что в настоящий момент подозреваемая в совершении преступления – 47-летняя жительница округа – задержана.

По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело. Женщина может отправиться в колонию на долгих два года. А пока ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU