На улице Щербакова в Тюмени обесточат светофоры

СЕГОДНЯ 06:21 2019-11-01T06:21:10+03:00

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 1 ноября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.

Так, с 15.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Щербакова и Велижанской и на пересечении Щербакова с улицей Безымянной, с 17.00 до 17.20 – на улице Авторемонтной в районе дома № 17, а также в районе ТЭМЗ.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU