Тюменец разобрал стену гаража, чтобы похитить лежавшие в машине деньги

СЕГОДНЯ 07:00 2019-11-01T07:00:59+03:00

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В голышмановскую полицию позвонил 64-летний местный житель. Мужчина сообщил, что кто-то проник в его гараж. Он как раз вспомнил, что оставил в машине деньги.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали местного жителя, подозреваемого в преступлении. Полицейские выяснили, что злоумышленник разобрал стену, проник в гараж и похитил денежные средства, которые заявитель оставил в автомобиле. Похищенные деньги он потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Следователем возбуждено уголовное дело, расхитителю гаражей теперь грозит до пяти лет лишения свободы. Кстати, в тот день он смог «поживиться» только тремя тысячами рублей.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменец разобрал стену, чтобы совершить кражу масла. Что интересно, это преступление также было совершено в Голышмановском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU