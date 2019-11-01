Всероссийский турнир по настольному теннису пройдет в Тюмени

СЕГОДНЯ 07:42 2019-11-01T07:42:21+03:00

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В Тюмени состоится XIV Всероссийский турнир по настольному теннису. Спортивное мероприятие примет СК «Центральный» с 1 по 5 ноября.

По информации организаторов, всего в мероприятии примут участие более двухсот спортсменов. Посетить соревнования приглашаются все желающие, вход свободный.

– В турнире примут участие теннисисты из более чем 20 городов и поселков Центрального, Уральского и Сибирского федеральных округов. Силами померятся ребята из Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Тюменской, Новосибирской, Омской, Смоленской, Свердловской и Челябинской областей, а также из ХМАО-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, – сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Соревнования пройдут в двух возрастных группах: 2005-2007 годов рождения, 2008 года рождения и моложе. Старт игр запланирован на 2 ноября, каждый соревновательный день будет начинаться с 10.00. Торжественное открытие турнира состоится 2 ноября в 12.00, а победителей наградят 5 ноября в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU