2019-10-31T16:12:06+03:00
Общество

Сильный снегопад, жестокое изнасилование и страшная авария: публикуем главные новости Тюмени 24 октября 2019

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
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Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
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Дорогие читатели! Если вы были слишком заняты, чтобы читать новости, которые готовили для вас корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень», не беспокойтесь. Теперь мы будем подводить итоги, рассказывая вам о самых важных новостях прошедшего дня.

1. Главная тема сегодня – это сильный снегопад, который буквально парализовал дорожное движение в Тюмени. Фирмы, предоставляющие услуги такси, по традиции сразу же завысили ценники.

Кстати, сегодня была зафиксирована рекордно длинная для этого времени пробка. Затор от улицы Ставропольской до Республики растянулся на три с половиной километра.

Тема дня – сильный снегопад. Фото: Вадим Бегун

Тема дня – сильный снегопад.Фото: Вадим Бегун

2. Сегодня стало известно, какой срок получит наркоман, который избил и изнасиловал свою подругу. Само преступление произошло еще в апреле. В тот день тюменец, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения у себя в квартире, предложил подруге удовлетворить его физические потребности, но та ему отказала.

Тогда мужчина избил девушку, связал ее и изнасиловал, при этом угрожая потерпевшей ножом. Ближайшие четыре года насильник проведет в тюрьме.

3. Сегодня на 27 километре трассы Тюмень – Омск в районе поселка Винзили столкнулись автомобили «Хонда» и «Хендай Солярис». В дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека.

Немного подробностей ДТП: женщина-водитель японской иномарки не пропустила второго участника движения, поворачивая налево.

На трассе Тюмень – Омск произошло страшное ДТП. Фото - соцсети.

На трассе Тюмень – Омск произошло страшное ДТП. Фото - соцсети.

4. Сегодня стало известно, что тюменское предприятие «Гранитстройкомплект» выплатило своим работникам долги по зарплате в сумме более двух миллионов рублей. Организация сделала это только после проверки прокуратурой соблюдения трудового законодательства.

По результатам проверки в отношении «Гранитстройкомплект» было возбуждено административное дело.

5. В Тюмени был пойман вор-рецидивист, который по ночам «обчищал» местные магазины. Это была бы самая рядовая новость, если бы не одно обстоятельство: мужчину во время очередного ограбления застали на месте преступления.

Что интересно, он залез на холодильник и накрылся брезентом. Однако полицейские все равно его обнаружили и доставили в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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