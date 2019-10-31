В Исетском районе выросло производство молока, сыра и мясных полуфабрикатов

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-31T15:19:02+03:00

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В Исетском районе Тюменской области за период «январь – сентябрь» 2019 года отмечен рост производства продуктов питания. Как сообщили в администрации муниципального образования, на территории района производственную деятельность ведут 10 цехов переработки молока, мяса, хлебобулочных изделий и питьевой воды.

Производство жидкого обработанного молока увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило более 4,5 тысяч тонн. Производство сыра увеличилось на 5% (63,7 тонн), кондитерских изделий – на 2% (36,2 тонны), хлеба и хлебобулочных изделий – на 2% (730 тонн). Самый большой рост показало производство мясных полуфабрикатов – на 56% (274 тонны). Вместе с увеличением объёмов производства идёт расширение ассортимента выпускаемой продукции. Хлеба и хлебобулочных изделий производится более 50 наименований, молочных продуктов и сыра – более 80, мясных полуфабрикатов – более 100 наименований.

Предприятия поставляют свою продукцию в торговые сети Тюмени, Тюменского, Ялуторовского, Заводоуковского, Исетского, Упоровского районов, а также в бюджетные учреждения Исетского района.

В целом с января 2019 года в Тюменской области выросло производство пищевых продуктов, готовых металлических изделий, текстильных изделий, электрического оборудования, металлургического производства, бумаги и бумажных изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU