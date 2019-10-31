Бесшовный Wi-Fi на чемпионате мира по программированию предоставит МегаФон

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-31T15:27:01+03:00

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Впервые в Москве состоится студенческий чемпионат мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest).

Чемпионат ICPC проводится с 1977 г., ежегодно в региональных отборочных этапах по всему миру принимают участие 50 тысяч студентов более трех тысяч университетов. В России финал ICPC проходил дважды: в 2013 г. в Санкт-Петербурге, в 2014 г. – в Екатеринбурге. Организатором финала в Москве в 2020 г. является МФТИ.

Пройдут соревнования в культурном центре столицы, на площадке в Манеже с 21 по 26 июня 2020 г. Участники, зарегистрировавшись на одной из площадок, получат доступ в интернет на все время проведения чемпионата.

В ходе соревнования счет идет на секунды. Любое подвисание интернета может обернуться для соревнующихся катастрофой. Поэтому инфраструктура, созданная цифровым партнером чемпионата мира - МегаФоном, будет включать защищенную локальную сеть для участников соревнования, сеть для организаторов, через которую будет осуществляться управление мероприятием, включая Wi-Fi для гостей ICPC. А также в трех гостиницах, где будут жить команды, будет работать бесшовный Wi-Fi. Бесперебойность сигнала будет гарантирована резервным каналом, построенным МегаФоном специально для чемпионата.

- Чемпионат ICPC объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом и высококлассного командного взаимодействия. Для МегаФона большая честь поддержать финал международного чемпионата по программированию ICPC, участников которого можно безусловно назвать цифровыми гениями, – отмечает Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.

МегаФон также обеспечит прямую трансляцию события в Зарядье.