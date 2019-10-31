2019-10-31T15:27:01+03:00
Общество

Бесшовный Wi-Fi на чемпионате мира по программированию предоставит МегаФон

Вадим Бегун
Поделиться:
Фото - МегаФон.Фото - МегаФон.
Изменить размер текста:

Впервые в Москве состоится студенческий чемпионат мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest).

Чемпионат ICPC проводится с 1977 г., ежегодно в региональных отборочных этапах по всему миру принимают участие 50 тысяч студентов более трех тысяч университетов. В России финал ICPC проходил дважды: в 2013 г. в Санкт-Петербурге, в 2014 г. – в Екатеринбурге. Организатором финала в Москве в 2020 г. является МФТИ.

Пройдут соревнования в культурном центре столицы, на площадке в Манеже с 21 по 26 июня 2020 г. Участники, зарегистрировавшись на одной из площадок, получат доступ в интернет на все время проведения чемпионата.

В ходе соревнования счет идет на секунды. Любое подвисание интернета может обернуться для соревнующихся катастрофой. Поэтому инфраструктура, созданная цифровым партнером чемпионата мира - МегаФоном, будет включать защищенную локальную сеть для участников соревнования, сеть для организаторов, через которую будет осуществляться управление мероприятием, включая Wi-Fi для гостей ICPC. А также в трех гостиницах, где будут жить команды, будет работать бесшовный Wi-Fi. Бесперебойность сигнала будет гарантирована резервным каналом, построенным МегаФоном специально для чемпионата.

- Чемпионат ICPC объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом и высококлассного командного взаимодействия. Для МегаФона большая честь поддержать финал международного чемпионата по программированию ICPC, участников которого можно безусловно назвать цифровыми гениями, – отмечает Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.

МегаФон также обеспечит прямую трансляцию события в Зарядье.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сильный снегопад, жестокое изнасилование и страшная авария: публикуем главные новости Тюмени 24 октября 2019
Будет хуже: в Тюмени ночью ожидается очень сильный снег
В Исетском районе выросло производство молока, сыра и мясных полуфабрикатов
Молодой тюменец лишен свободы за пьяное ДТП на улице 50 лет Октября
В «Ночь искусств» тюменцы смогут записаться в ряды «Волонтёров культуры»
В Тюмени сотрудница выкрала из ювелирного магазина дорогие бриллианты
Финалисты областного конкурса презентуют проекты на Тюменском цифровом форуме
В Тюмени пьяный наркоман избил и изнасиловал связанную подругу
Стена рухнула на тюменского строителя: начальника признали виновным и оштрафовали
В тюменской ОКБ№2 успешно применяются мультиталоны
Спрятался на холодильнике: тюменец грабил магазин, когда нагрянули полицейские
В проекты активного долголетия Тюменской области вовлечено 170 тысяч пожилых людей
Дорожные службы Тюмени активно борются с последствиями сильного снегопада
Поспорил с другом: в Тобольске парень разбил окно автобуса камнем
Тюмень встала в девятибалльных пробках из-за снегопада
Тюменским бизнесменам расскажут, что экспорт – путь к успеху
Кредит для бизнеса под 8,5% годовых
Участники социальных осенних ярмарок проходят оздоровительные мероприятия в тюменском центре
Тюменка зарезала своего любимого кухонным ножом
Театры Тюменской области получили гранты правительства региона