В «Ночь искусств» тюменцы смогут записаться в ряды «Волонтёров культуры»

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-31T14:53:47+03:00

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В Историческом парке «Россия – моя история» в рамках Ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» презентуют успешные проекты волонтёры культуры. В этот день все желающие смогут последовать примеру добровольцев и стать их помощниками, вступив в опорный центр «Волонтёры культуры», созданный в рамках национального проекта «Культура».

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, волонтёр культуры – это человек с активной жизненной позицией, который хочет помочь в реализации различных культурных проектов и принять участие в создании интересного и современного культурного пространства Тюменской области. В команду волонтёров можно записаться с 18 часов до полуночи, заполнив анкету на специальной тач-панели. С подробностями можно ознакомиться по телефону 8 (3452) 68-11-11, а также на сайте исторического парка.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в Тюменской области 3 ноября в седьмой раз состоится Ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств – 2019», которая пройдёт в рамках национального проекта «Культура». Концертные залы, библиотеки, театры и музеи проведут массу интересных тематических мероприятий, в том числе: творческие вечера, квесты, концерты, мастер-классы и лекции.

Организаторы ждут, что тюменцы тоже не будут отставать и отправятся «окультуриваться» всей семьёй. Чтобы вы не пропустили что-то важное, публикуем подробную афишу акции «Ночь искусств – 2019» в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU