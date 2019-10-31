2019-10-31T14:53:47+03:00
Звезды

В «Ночь искусств» тюменцы смогут записаться в ряды «Волонтёров культуры»

Опорный центр создан в рамках национального проекта «Культура»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В «Ночь искусств» тюменцы смогут записаться в ряды «Волонтёров культуры»В «Ночь искусств» тюменцы смогут записаться в ряды «Волонтёров культуры»
Изменить размер текста:

В Историческом парке «Россия – моя история» в рамках Ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» презентуют успешные проекты волонтёры культуры. В этот день все желающие смогут последовать примеру добровольцев и стать их помощниками, вступив в опорный центр «Волонтёры культуры», созданный в рамках национального проекта «Культура».

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, волонтёр культуры – это человек с активной жизненной позицией, который хочет помочь в реализации различных культурных проектов и принять участие в создании интересного и современного культурного пространства Тюменской области. В команду волонтёров можно записаться с 18 часов до полуночи, заполнив анкету на специальной тач-панели. С подробностями можно ознакомиться по телефону 8 (3452) 68-11-11, а также на сайте исторического парка.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в Тюменской области 3 ноября в седьмой раз состоится Ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств – 2019», которая пройдёт в рамках национального проекта «Культура». Концертные залы, библиотеки, театры и музеи проведут массу интересных тематических мероприятий, в том числе: творческие вечера, квесты, концерты, мастер-классы и лекции.

Организаторы ждут, что тюменцы тоже не будут отставать и отправятся «окультуриваться» всей семьёй. Чтобы вы не пропустили что-то важное, публикуем подробную афишу акции «Ночь искусств – 2019» в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бесшовный Wi-Fi на чемпионате мира по программированию предоставит МегаФон
В Исетском районе выросло производство молока, сыра и мясных полуфабрикатов
Молодой тюменец лишен свободы за пьяное ДТП на улице 50 лет Октября
В Тюмени сотрудница выкрала из ювелирного магазина дорогие бриллианты
Финалисты областного конкурса презентуют проекты на Тюменском цифровом форуме
В Тюмени пьяный наркоман избил и изнасиловал связанную подругу
Стена рухнула на тюменского строителя: начальника признали виновным и оштрафовали
В тюменской ОКБ№2 успешно применяются мультиталоны
Спрятался на холодильнике: тюменец грабил магазин, когда нагрянули полицейские
В проекты активного долголетия Тюменской области вовлечено 170 тысяч пожилых людей
Дорожные службы Тюмени активно борются с последствиями сильного снегопада
Поспорил с другом: в Тобольске парень разбил окно автобуса камнем
Тюмень встала в девятибалльных пробках из-за снегопада
Тюменским бизнесменам расскажут, что экспорт – путь к успеху
Кредит для бизнеса под 8,5% годовых
Участники социальных осенних ярмарок проходят оздоровительные мероприятия в тюменском центре
Тюменка зарезала своего любимого кухонным ножом
Театры Тюменской области получили гранты правительства региона