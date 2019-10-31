2019-10-31T15:02:19+03:00
Происшествия

Молодой тюменец лишен свободы за пьяное ДТП на улице 50 лет Октября

Местный житель не первый раз сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии
Вадим Бегун
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Тюменец лишен свободы за пьяное ДТП. Фото - pixabay.com.Тюменец лишен свободы за пьяное ДТП. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 25-летнего местного жителя. Мужчина устроил пьяное ДТП на одной из центральных улиц города.

– Как следует из материалов уголовного дела, днем 19 мая этого года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своей «Мазды». На улице 50 лет Октября он совершил ДТП, столкнувшись с «Шевроле Нива». Очевидцы аварии вызвали сотрудников ГИБДД. Во время общения инспектор почувствовал исходивший от водителя запах алкоголя, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Освидетельствование подтвердило, что нарушитель находился в нетрезвом состоянии. Позже оказалось, что в августе 2017 года его уже судили за пьяную езду. Тогда тюменца привлекли к 150 часам обязательных работ, однако должных выводов он так и не сделал.

Суд назначил подсудимому один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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