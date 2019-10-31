2019-10-31T14:19:57+03:00
Экономика

Финалисты областного конкурса презентуют проекты на Тюменском цифровом форуме

«Science Slam School: Тюмень» проходит в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Финалисты областного конкурса презентуют проекты на Тюменском цифровом форумеФиналисты областного конкурса презентуют проекты на Тюменском цифровом форуме
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Доклады о своих проектах широкой публике гостей и участников XII Тюменского цифрового форума представят участники осеннего этапа конкурса «Science Slam School: Тюмень». Образовательный проект направлен на выявление талантливой молодежи и наращивание кадрового потенциала в Тюменской области. Эта цель отражена в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который является одним из направлений национальной программы «Цифровая экономика».

Осенний этап научной битвы старшеклассников завершился 26 октября. На нём участники очно прокачали навыки в подготовке своего доклада, публичным выступлениям вместе с экспертами. По итогам мероприятия организаторами определены ребята, которые покажут всё, на что они способны, на цифровом форуме и выставке IT-технологий «ИНФОТЕХ-2019».

В числе финалистов: 7 тюменских школьников, у каждого из которых есть своей готовый и интересный проект. К примеру, Надежда Мустафина представит устройство «Чистый океан», которое способно собирать пластик с поверхности океана, чтобы предотвратить его разрушение. Павел Кириллов презентует проект «ИграюChe» - конструктор химических формул элементов в VR-пространстве. С их помощью можно из отдельных элементов собирать химические вещества.

Победитель финала конкурса Science Slam School определится с помощью зрительских аплодисментов. Ну, а пока конкурсантам предстоит необычно и доходчиво рассказать участникам Тюменского цифрового форума и выставки «ИНФОТЕХ-2019».

Напомним, что организатором XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019» выступает Правительство Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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