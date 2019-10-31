В Тюмени пьяный наркоман избил и изнасиловал связанную подругу
В Тюмени поход девушки к своему другу закончился изнасилованием. Ближайшие годы наркоман проведет в тюрьме.
– Преступление произошло в апреле этого года. В тот день тюменец, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения у себя в квартире, предложил подруге удовлетворить его физические потребности. Ответ его разочаровал: девушка заявила, что ни при каких обстоятельствах не ляжет с ним в одну постель, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени.
Тогда возбужденный мужчина стал избивать несговорчивую гостью – он нанес ей множество ударов руками по голове и телу. После этого преступник взял в руки нож и, угрожая убийством, связал ее и изнасиловал.
Подсудимый признал вину, раскаялся и далее активно способствовал расследованию преступления. Кроме того, похотливый тюменец добровольно возместил потерпевшей моральный вред и принес ей свои извинения. Однако все это не уберегло его от тюремного заключения. Мужчине приведет провести ближайшие четыре года в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU