2019-10-31T14:12:11+03:00
Происшествия

В Тюмени пьяный наркоман избил и изнасиловал связанную подругу

Для устрашения мужчина взял в руки нож
Вадим Бегун
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Тюменец изнасиловал подругу. Фото - pixabay.com.Тюменец изнасиловал подругу. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени поход девушки к своему другу закончился изнасилованием. Ближайшие годы наркоман проведет в тюрьме.

– Преступление произошло в апреле этого года. В тот день тюменец, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения у себя в квартире, предложил подруге удовлетворить его физические потребности. Ответ его разочаровал: девушка заявила, что ни при каких обстоятельствах не ляжет с ним в одну постель, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени.

Тогда возбужденный мужчина стал избивать несговорчивую гостью – он нанес ей множество ударов руками по голове и телу. После этого преступник взял в руки нож и, угрожая убийством, связал ее и изнасиловал.

Подсудимый признал вину, раскаялся и далее активно способствовал расследованию преступления. Кроме того, похотливый тюменец добровольно возместил потерпевшей моральный вред и принес ей свои извинения. Однако все это не уберегло его от тюремного заключения. Мужчине приведет провести ближайшие четыре года в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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