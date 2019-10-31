В тюменской ОКБ№2 успешно применяются мультиталоны

СЕГОДНЯ 13:32 2019-10-31T13:32:24+03:00

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Для оказания комплексной услуги по диспансеризации взрослого населения во взрослой поликлинике ОКБ№2 успешно применяется мультиталон, разработанный в рамках национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, время, которое тратит пациент на первый этап диспансеризации, сокращается втрое. Опыт был признан положительным и рекомендован к тиражированию в медицинских учреждения юга Тюменской области.

Перечень исследований первого этапа диспансеризации взрослого населения состоит более чем из десяти пунктов. Благодаря талону пациенту теперь нет необходимости каждый раз оформлять отдельный талон на посещение специалиста – комплекс медицинских услуг оказывается по одному номеру регистрации. В инфокиоске пациент выбирает услугу «Диспансеризация/Профилактический осмотр» и указывает свой пол, после чего тут же получает талон. На нём указывается номер и «маршрутный лист» - последовательность посещений специалистов. Система управления очередью включает пациенту с мультиталоном «зелёный свет».

Работа над новой версией системы управления очередью велась в рамках проектов по информатизации здравоохранения и «Бережливая поликлиника». По словам заведующей терапевтическим отделением №3 взрослой поликлиники ОКБ№2 Натальи Игнатовой, национальным проектом «Здравоохранение» ставится задача: каждый россиянин должен раз в год пройти профилактический осмотр.

- При этом обследование не должно быть формальным. За счет того, что теперь 1-ый этап диспансеризации занимает не более одного дня, нам удалось вдвое повысить интерес населения к медицинским осмотрам, в том числе и среди молодых людей, - рассказала она.

В планах на ближайшее будущее - добиться 100% прохождения тюменцами второго этапа диспансеризации.

ИСТОЧНИК KP.RU