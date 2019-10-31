Стена рухнула на тюменского строителя: начальника признали виновным и оштрафовали

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-31T13:46:47+03:00

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В Тюмени вынесен приговор в отношении экс-руководителя учреждения области. Из-за нарушений техники безопасности на рабочего рухнула стена.

– Инцидент произошел днем 7 февраля прошлого года. В тот день ремонтная бригада демонтировала штукатурку, перегородочные стены и стяжку пола в здании по улице Мурманской. В какой-то момент произошло обрушение части межкомнатной перегородки. В результате этого работник, который даже не прошел инструктаж по технике безопасности, получил травму головы в виде переломов костей, – рассказали в пресс-службе Центрального районного суда Тюмени.

В суде добавили, что мужчина также не был обеспечен средствами индивидуальной защиты. Таким образом, исполняющий обязанности начальника учреждения, который был ответственен за обеспечение соблюдения трудового законодательства, привлек к выполнению строительных работ бригаду рабочих, не приняв мер по соблюдению правил техники безопасности. Руководитель добровольно выплатил подчиненному имущественный и моральный вред. Суд оштрафовал его на 65 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU