2019-10-31T12:57:00+03:00
Здоровье

В проекты активного долголетия Тюменской области вовлечено 170 тысяч пожилых людей

Они реализуются в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В проекты активного долголетия Тюменской области вовлечено 170 тысяч пожилых людейВ проекты активного долголетия Тюменской области вовлечено 170 тысяч пожилых людей
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Областной геронтологический центр и городскую поликлинику №5 посетили тюменские журналисты во время пресс-тура на тему «Повышение качества жизни пожилых граждан», посвящённый реализации проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, журналистам показали, в каких условиях оказывают помощь пожилым гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, а также как осуществляется профилактика и лечение когнитивных нарушений у людей старше 70 лет.

Специалисты геронтологического центра показали залы, в которых гости занимаются и получают необходимую помощь. Здесь есть всё: мягкая мебель, тёплый свет, игры и тренажёры для продуктивных занятий – всё для того, чтобы пожилые люди чувствовали себя уютно и расслабленно. По словам заместителя директора по социальной работе геронтологического центра Светланы Малаховой, в 2019 году более ста человек прошли реабилитацию в центре.

- Наши гости проходят адаптацию в течение недели, дальше им становится спокойнее. А мы, в свою очередь, делаем все, чтобы комфортно было им. Прислушиваемся к пожеланиям, стараемся креативить, быть с ними в постоянном диалоге, совершенствуем подход, - отметила Светлана Малахова.

В городской поликлинике журналистам показали кабинеты гериатрической и психологической помощи и рассказали, как проходит лечение серьёзных заболеваний у пенсионеров.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в регионе функционируют различные технологии по поддержанию активного долголетия: университеты третьего возраста, штаб-квартиры серебряных добровольцев и многое другое. В 2019 году в проекты активного долголетия вовлечено 170 тыс. граждан пожилого возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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