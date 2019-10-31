2019-10-31T12:01:43+03:00
Общество

Тюмень встала в девятибалльных пробках из-за снегопада

Загруженность дорог в областном центре сейчас очень высокая
Вадим Бегун
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Тюмени встала в девятибалльных пробках из-за снегопада. Фото - горадминистрация.Тюмени встала в девятибалльных пробках из-за снегопада. Фото - горадминистрация.
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Неожиданно плотное движение зафиксировано в Тюмени на пересечении улиц Алебашевской и Профсоюзной. Загруженность магистрали из центра равна девяти баллам, что на четыре балла выше обычного.

По информации ЯНДЕКС.ПРОБКИ, в настоящее время в Тюмени наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Длина пробки на улице Федюнинского от Пермякова до Червишевского тракта равна трем километрам.

Улица Холодильная также загружена значительно выше обычного – здесь наблюдается плотное движение. Загруженность магистрали к улице 50 лет ВЛКСМ – восемь баллов, что на пять баллов выше обычного.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что областном центре сегодня утром была зафиксирована рекордно длинная для этого времени пробка. Причина ее образования – снегопад, обрушившийся на областной центр с самого раннего утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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