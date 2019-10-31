2019-10-31T11:53:14+03:00
Экономика

Тюменским бизнесменам расскажут, что экспорт – путь к успеху

Акселерационная программа реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменским бизнесменам расскажут, что экспорт – путь к успехуТюменским бизнесменам расскажут, что экспорт – путь к успехуФото: pixabay.com
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Экспортно-ориентированные предприятия Тюменской области приглашают принять участие в Акселерационной программе «Экспорт – путь к успеху», которая реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, организаторами выступают Центр поддержки экспорта региона и Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Программа предназначена для предприятий, которые никогда не продавали на экспорт, но понимают, зачем им это нужно, для предприятий, которые хотят расширить присутствие и закрепиться на новых рынках и которые хотят вывести новый продукт на экспорт.

В акселерационной программе могут принять участия предприятия, которые относятся к субъектам МСП и зарегистрированы в Тюменской области, у которых есть проект или услуга, востребованная на зарубежном рынке. Участие бесплатное, количество участников ограничено. Заявки принимаются до 6 ноября 2019.

Программа делится на три обучающих двухдневных модуля:

- Подготовка предприятия к выходу на экспорт. Выбор стран и поиск заказчиков.

- Экспортный маркетинг и продажи. Переговоры с зарубежными клиентами.

- Логистика. Нетарифные меры регулирования. Таможенное и документационное оформление.

В мероприятии «Экспорт – путь к успеху» должны участвовать, как минимум, два представителя предприятия (руководитель компании, коммерческий директор, директор по маркетингу, финансовый директор, юрист). По итогам каждого модуля команда предприятия выполняет практические задания и защищает их перед экспертами, в межмодульном периоде команда находится в контакте с экспертом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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