Спрятался на холодильнике: тюменец грабил магазин, когда нагрянули полицейские
В Тюмени пойман вор-рецидивист. Преступник по ночам «обчищал» местные магазины.
В тюменскую полицию обратились сотрудники продуктового магазина, сообщив, что в помещение проник неизвестный. Прибывшие на место стражи порядка на холодильном оборудовании в подсобном помещении. Там он пытался спрятаться от полицейских, укрывшись брезентом. При нем были золотые изделия на сто тысяч рублей, которые тот похитил из сейфа магазина.
– Позже выяснилось, что он ограбил четыре магазина. Мужчина действовал всегда ночью, повреждая крыши тамбуров и входных групп. В его квартире были обнаружены украденные вещи: комплект постельного белья, набор ножей, перфоратор, а также целый пакет с деньгами, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В настоящее время ранее судимый 45-летний фигурант задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU