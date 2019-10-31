Спрятался на холодильнике: тюменец грабил магазин, когда нагрянули полицейские

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-31T13:22:11+03:00

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В Тюмени пойман вор-рецидивист. Преступник по ночам «обчищал» местные магазины.

В тюменскую полицию обратились сотрудники продуктового магазина, сообщив, что в помещение проник неизвестный. Прибывшие на место стражи порядка на холодильном оборудовании в подсобном помещении. Там он пытался спрятаться от полицейских, укрывшись брезентом. При нем были золотые изделия на сто тысяч рублей, которые тот похитил из сейфа магазина.

– Позже выяснилось, что он ограбил четыре магазина. Мужчина действовал всегда ночью, повреждая крыши тамбуров и входных групп. В его квартире были обнаружены украденные вещи: комплект постельного белья, набор ножей, перфоратор, а также целый пакет с деньгами, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время ранее судимый 45-летний фигурант задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU