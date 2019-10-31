2019-10-31T11:30:19+03:00
Общество

Участники социальных осенних ярмарок проходят оздоровительные мероприятия в тюменском центре

Программа реализуется в рамках основных мероприятий национального проекта «Демография»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Участники социальных осенних ярмарок проходят оздоровительные мероприятия в тюменском центреУчастники социальных осенних ярмарок проходят оздоровительные мероприятия в тюменском центре
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Оздоровительный заезд активных участников социальных осенних ярмарок муниципальных образований «Праздник урожая – Тюменское подворье» проводит центр «Красная гвоздика» при поддержке департамента социального развития Тюменской области. Программа реализуется с 18 октября по 24 ноября в рамках выполнения основных мероприятий национального проекта «Демография» и по программе «Активное долголетие».

Первая смена уже завершена – она проходила с 18 по 28 октября, вторая смена стартует 14 ноября и продлится 24 ноября. В общей сложности путёвки получили около 30 жителей Тюменской области, которые проявили свои таланты в сфере сельского хозяйства и огородничества в рамках мероприятий, посвящённых дню пожилых людей. Победителями ярмарки-выставки являются активные и энергичные представители старшего поколения.

В десятидневный курс оздоровления включена специальная программа: тренинги по профилактике психосоматических заболеваний «Сила внутри нас», упражнения на коррекцию возрастных нарушений когнитивной сферы «Я дарю тебе на память», оздоровительные мероприятия в тренажерном зале и бассейне. Также проводятся курсы по овощеводству с участием эксперта межрегионального отделения Союза садоводов России, руководителя клуба «Умный дачник» Щербаковой Надежды Васильевны.

Одна из участниц оздоровительного заезда из Викуловского района Ольга Мухина рассказала, что скучать не приходится. Между лечением можно посещать различные занятия и творческую мастерскую.

- Как только есть свободная минута от медицинских услуг, бегу на занятия к психологам. Я занимаюсь саморегуляцией в домашних условиях, а здесь есть возможность посещать сенсорную комнату, которая мне нравится, - говорит женщина.

По мнению организаторов, за время пребывания в центре активные жители сельских поселений юга Тюменской области приобретут полезные привычки здоровой, активной, долгой и счастливой жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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