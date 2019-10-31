2019-10-31T12:56:39+03:00
Общество

Дорожные службы Тюмени активно борются с последствиями сильного снегопада

С жалобами на невывоз снега местные жители могут жаловаться на портал
Вадим Бегун
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В Тюмени борются с последствиями снегопада.В Тюмени борются с последствиями снегопада.Фото: Вадим Бегун
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На улицы Тюмени выехала снегоуборочная техника. В настоящий момент с последствиями сильного снегопада борются 361 единица спецтехники и почти шестьсот рабочих.

По информации пресс-службы администрации города Тюмени, сейчас в областном центре рабочие сметают снег, а после того, как снегопад стихнет, территории будут обработаны противогололедными материалами.

– Под особый контроль взяты остановочные комплексы, подходы к социальным учреждениям. После снег вывезут на полигоны. Рабочим сообщили, что его нельзя складировать на тротуарах, парковках, в остановочных карманах и на пешеходных переходах. Они должны обеспечить подход к контейнерным площадкам, очистить крыши, крыльца, тротуары и проезды до 8 утра следующего дня, – сообщили в ведомстве.

Техника убирает снег на улицах Тюмени. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Техника убирает снег на улицах Тюмени.Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В пресс-службе добавили, что за соблюдением правил уборки снега во дворах следят квартальные. Они рассматривают обращения жителей, осматривают территории, фотографируют и привлекают нарушителей к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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