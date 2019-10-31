2019-10-31T12:26:23+03:00
Происшествия

Поспорил с другом: в Тобольске парень разбил окно автобуса камнем

Молодые люди сбежали с места происшествия
Вадим Бегун
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Молодой тоболяк разбил окно автобуса. Фото - pixabay.com.Молодой тоболяк разбил окно автобуса. Фото - pixabay.com.
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В Тобольске 18-лений парень разбил окно авто автобуса, кинув в него камнем. Несмотря на то, что он и его друг сбежали с места происшествия, местным сыщикам удалось их обнаружить менее чем за сутки.

– Сообщение о том, что неизвестный повредил окно автобуса, движущегося по маршруту №3 на улице Ленина, поступило 29 октября в 18.30. На место приехала следственно-оперативная группа. Менее чем за сутки сыщики уголовного розыска установили личность подозреваемого, им оказался местный житель 2001 года рождения, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Молодой человек задержан и доставлен в отдел полиции. Оперативники узнали, что 18-летний тоболяк кинул в камень в окно автобус на спор. По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Это не первый случай повреждения камнем окон общественного транспорта. В Тюмени подобное произошло вечером 14 октября. Тогда пассажиры, находящиеся в это время в салоне, решили, что в них стреляют и вызвали полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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