Театры Тюменской области получили гранты правительства региона

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-31T10:59:12+03:00

Рассказываем, кто их получил и в каких номинациях

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Первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик вчера, 31 октября, вручила гранты деятелям театрального искусства. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, торжественная церемония состоялась в здании регионального правительства. Гранты получили:

- Молодежный театр «Ангажемент» им В.С. Загоруйко в двух номинациях: «Постановка спектакля по произведениям авторов Тюменской области» (спектакль «Самый неизвестный солдат», автор С. Козлов, инсценировка В. Шергина) и «Постановка спектакля для детской аудитории» («Бонифаций едет к бабушке» по мотивам сказки М.Мацоурека);

- Тобольский драматический театра им. П.П. Ершова в номинации «Постановка спектакля, основанного на произведении русской или зарубежной классики» (спектакль «Однажды Гоголь вышел из кареты...» по произведениям Н.Гоголя);

- Молодёжный театр «Мимикрия» в номинации «Постановка спектакля, основанного на произведении русской или зарубежной классики» (уличный спектакль «Кармен»);

- Любительский театр Центра культуры и досуга Омутинского района в номинации «Постановка спектакля в любительском театре» (спектакль «Наши»);

- Тюменский драматический театр в номинации «Постановка спектакля по произведениям современной драматургии» (моноспектакль по пьесе А. Барикко «Новеченто»).

Для всех гостей директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарёв исполнил по окончании награждения поэтическую зарисовку «Актёр».

ИСТОЧНИК KP.RU