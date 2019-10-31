Кредит для бизнеса под 8,5% годовых

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-31T11:39:27+03:00

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КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) принимает на рассмотрение заявки по программе льготного кредитования, разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации, которая предусматривает для малого и среднего бизнеса (МСП) кредит по ставке 8,5% годовых.

Напоминаем, что у предпринимателей есть возможность оформить кредит на льготных условиях, если бизнес ведется в одной из приоритетных отраслей экономики: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, туризм, деятельность гостиниц, розничная и оптовая торговля, арендный бизнес.

Кредит можно взять на инвестиционные цели до 2 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели - до 500 млн на срок до 3 лет. Минимальный размер льготного кредитования 500 тыс. рублей.

Узнать подробные условия программы можно по телефону +7 (3452) 566-026 либо на сайте.

Также на сайте банка можно оформить заявку на кредит, и специалисты сами свяжутся с вами.

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), г. Тюмень, ул. Республики, 65. Тел. 8-800-100-60-26 (звонок бесплатный) или (3452) 566-026. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ от 11.02.2008г. №2995.