2019-10-31T10:38:25+03:00
Общество

В Тюмени зафиксирована самая длинная за всю неделю пробка

Местные автомобилисты оказались во власти стихии
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени зафиксирована очень длинная пробка.В Тюмени зафиксирована очень длинная пробка.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени сегодня, 31 октября, зафиксирована рекордно длинная для этого времени пробка зафиксирована. Причина этому – снегопад, обрушившийся на областной центр с самого раннего утра.

По информации ЯНДЕКС.ПРОБКИ, в настоящий момент самыми загруженными улицами Тюмени являются Червишевский тракт, Трактовая улица, улица Мориса Тореза. Пробка от улицы Ставропольской до Республики растянулась на три с половиной километра.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре наблюдается необычно высокая загруженность дорог. Так, с утра в тюменские автомобилисты стояли в шестибалльных пробках. Это на 3 балла выше обычного.

Кстати, спасатели предупреждали о неблагоприятных погодных условиях еще вчера вечером. В МЧС дали несколько рекомендаций, как вести себя в непогоду. Так, горожанам следует воздержаться от дальних поездок и долгих прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В проекты активного долголетия Тюменской области вовлечено 170 тысяч пожилых людей
Дорожные службы Тюмени активно борются с последствиями сильного снегопада
Поспорил с другом: в Тобольске парень разбил окно автобуса камнем
Тюмень встала в девятибалльных пробках из-за снегопада
Тюменским бизнесменам расскажут, что экспорт – путь к успеху
Кредит для бизнеса под 8,5% годовых
Участники социальных осенних ярмарок проходят оздоровительные мероприятия в тюменском центре
СК в деле: тюменка зарезала своего любимого кухонным ножом
Театры Тюменской области получили гранты правительства региона
Банк УРАЛСИБ получил награду за «Банковский продукт года для малого бизнеса»
Тюменское предприятие погасило огромный долг по зарплате
Под Тюменью в аварии пострадали четыре человека
Снегопад стал причиной высокой загруженности дорог в Тюмени
Тюменским предпринимателям расскажут о возможностях онлайн-экспорта
В Тюмени осужден мужчина, из-за которого в ДТП серьезно пострадала девочка
«Ночь искусств – 2019» пройдёт в Тобольске, Заводоуковске и Ялуторовске
В тюменской прокуратуре пройдет Всероссийский день приема предпринимателей
Тюменец сделал подкоп в чужой гараж ради алкоголя
Тоболячка перевела мошенникам крупную сумму денег и рассказала об этом подруге
Тюменские автоинспекторы работают в усиленном режиме из-за приближающегося снегопада
Погода на 31 октября в Тюмени: снег на целый день
Тюменские студенты примут участие во всероссийской олимпиаде «Я – профессионал»
В Тюменской области появилось новое мобильное приложение «ИНФОТЕХ-2019»
В Тюменской области реализуется программа стажировки в формате социального партнёрства
Сергей Шустов рассказал, как реализуется нацпроект «Жильё и городская среда» в Тюменской области
Эвакуация больницы, тараканы в ресторане и самолет на вертолете: публикуем главные новости Тюмени 30 октября 2019
Историческое событие: в тюменском аэропорту установили памятник авиаторам
Альфа-Банк организовал выпуски облигаций на 60,5 млрд рублей