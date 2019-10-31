В Тюмени зафиксирована самая длинная за всю неделю пробка

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-31T10:38:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени сегодня, 31 октября, зафиксирована рекордно длинная для этого времени пробка зафиксирована. Причина этому – снегопад, обрушившийся на областной центр с самого раннего утра.

По информации ЯНДЕКС.ПРОБКИ, в настоящий момент самыми загруженными улицами Тюмени являются Червишевский тракт, Трактовая улица, улица Мориса Тореза. Пробка от улицы Ставропольской до Республики растянулась на три с половиной километра.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре наблюдается необычно высокая загруженность дорог. Так, с утра в тюменские автомобилисты стояли в шестибалльных пробках. Это на 3 балла выше обычного.

Кстати, спасатели предупреждали о неблагоприятных погодных условиях еще вчера вечером. В МЧС дали несколько рекомендаций, как вести себя в непогоду. Так, горожанам следует воздержаться от дальних поездок и долгих прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU