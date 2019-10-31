2019-10-31T14:37:16+03:00
Происшествия

В Тюмени сотрудница выкрала из ювелирного магазина дорогие бриллианты

Драгоценности женщина сдавала в ломбард
Вадим Бегун
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Сотрудница тюменского ювелирного магазина похищала золотые изделия. Фото - pixabay.com.Сотрудница тюменского ювелирного магазина похищала золотые изделия. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию обратился с заявлением руководитель ювелирного магазина. Мужчина рассказал, что его подчиненные выявили недостачу на общую сумму свыше 800 тысяч рублей.

Прибывшие сотрудники полиции восстановили картину случившегося. По версии следствия, с начала октября одна из продавцов-консультантов магазина, похищала дорогостоящие ювелирные украшения с бриллиантами, а затем сдавала их ломбарды города Тюмени.

– Сотрудники уголовного розыска нагрянули в квартиру подозреваемой и доставили ее в отдел полиции. Женщина призналась в содеянном и сказала, что вырученные незаконным путем деньги тратила на личные нужды, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении 39-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело, ближайшие пять лет тюменка может провести в колонии.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что пожилые "целители" похитили у тюменской пенсионерки золото и деньги. Полицейским удалось найти видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как злоумышленники подъезжают на автомобиле в район частного сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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