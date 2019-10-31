Под Тюменью в аварии пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-31T09:59:19+03:00

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Сегодня, 31 октября, на 27 километре трассы Тюмень – Омск в районе поселка Винзили столкнулись автомобили «Хонда» и «Хендай Солярис». В дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека.

– По предварительным данным, водитель японской иномарки не пропустила второго участника движения, поворачивая налево. В результате происшествия пострадали четыре человека. Так, водитель автомобиля «Хонда» и два пассажира «Хендай» были доставлены в больницу. Водителю второй легковушки помощь была оказана на месте, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области, передает «МегаТюмень».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что региональное ГИБДД переходит на усиленный режим в связи со снегопадом. Автоинспекторы постараются предотвратить дорожные аварии, количество которых растет возрастает при движении в плохих погодных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU