Тюменским предпринимателям расскажут о возможностях онлайн-экспорта

СЕГОДНЯ 08:48 2019-10-31T08:48:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменских предпринимателей приглашают принять участие в семинаре «Возможности онлайн экспорта», который пройдёт 1 ноября в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, организаторами выступят Центр поддержки экспорта Тюменской области и Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области». Участие в семинаре бесплатное, он проходит в очной форме.

Участникам семинара расскажут о значимых аспектах международных онлайн-продаж. В частности: о выборе наиболее рентабельной модели интернет-продаж, анализе существующих площадок для электронной торговли (маркетплейс или собственный интернет-магазин), преимуществах и особенностях каждого из них, экономических факторах, которые влияют на объем интернет-торговли в разных странах, разработке стратегии рекламного продвижения экспортируемой продукции, повышении и поддержании лояльности интернет-аудитории, инструментах, которые используются для повышения прибыльности интернет-экспорта и работе с органами государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

Теорию участники подкрепят заданиями с решением реальных бизнес-кейсов. По окончании прохождения итогового тестирования участники получат удостоверения слушателей Образовательного проекта РЭЦ.

Чтобы принять участие в семинаре, нужно до 31 октября (да-да, сегодня последний день) заполнить заявку на сайте. Обучение пройдёт в «Западно-Сибирском инновационном центре» (ул. Республики, 142) в аудитории №243 с 10 до 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU