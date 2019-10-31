«Ночь искусств – 2019» пройдёт в Тобольске, Заводоуковске и Ялуторовске

СЕГОДНЯ 08:08 2019-10-31T08:08:46+03:00

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В Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске 3 ноября состоится Ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств – 2019», которая пройдёт в рамках национального проекта «Культура». «Комсомольская правда – Тюмень» публикует подробную афишу мероприятия, чтобы вы ничего не пропустили.

В Тобольске, в музее «Тюремный замок», с 18 часов до полуночи посетителей ждёт выставка графических работ «Заштриховано» и творческая площадка «Время глядит со стен», где гости будут читать стихи в пространстве тюремного храма. Кроме того, все желающие смогут посетить выступления ансамбля русских народных инструментов «Тоболеск», который выступит во Дворце Наместника в рамках музыкальной площадки «Виртуозы музыки».

В Заводоуковске «Ночь искусств» пройдёт в 20 часов во Дворце культуры. Мероприятие посвятят Году театра в России и пройдёт в стилистике знаменитой комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Различные арт-площадки познакомят посетителей с искусством театра. Гости также смогут совершить виртуальное путешествие на «Машине времени» и просмотреть спектакль «Щелкунчик».

Я Ялуторовске «Ночь искусств» стартует в 16 часов в детской школе искусств им. С.И. Мамонтова. Участников ждёт «Музыкальный турнир» и мини-квест, который поможет узнать загадку «Тайной комнаты» музыкальной школы. Также в программе – экспозиция предметов хранилища натюрмортного фонда и концертная программа «Искусство нас объединяет!». В Центре национальных культур артисты подарят зрителям вечер театральных премьер. В 18 часов стартует спектакль-размышление, в 20 часов – спектакль «Конёк-Горбунок» по мотивам сказки Петра Ершова.

ИСТОЧНИК KP.RU